Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Etienne-du-Rouvray : après l'attentat, un imam canadien rend visite à la communauté catholique

Voilà une pierre de plus apportée à l'édifice de la réconciliation entre communautés chrétienne et musulmane. Après l'attentat au sein même de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) qui a coûté la vie au père Jacques Hamel le 26 juillet dernier, l'imam canadien Hamdi Ben Aïssa est allé à la rencontre des fidèles musulmans et catholiques de la ville ce lundi 24 octobre 2016.

Célébrer la mémoire du père Hamel

Également avocat, ce diplômé des grandes universités du monde musulman, s'est d'abord rendu à la mosquée pour une prière. Il a ensuite visité l'église Saint-Étienne où a été tué Jacques Hamel. "Nous sommes venus visiter nos frères et soeurs, a souligné le dignitaire religieux. Je suis aussi venu commémorer mon frère Jacques Hamel qui a été tué alors qu'il était en prière par un frère malgré nous, un frère en colère". Et Hamdi ben Aïssa de faire le parallèle avec son propre formateur, égorgé en Syrie par les partisans de Daech, "alors qu'il enseignait la parole de Dieu".

Une prière collective

Une fois entrés dans l'église, chrétiens et musulmans ont observé un temps de silence pour que chacun puisse prier selon ses croyances. L'imam a ensuite lu plusieurs messages de soutiens écrits par ses élèves au Canada. Avant d'évoquer l'initiative d'un abbé canadien qui a créé un édifice religieux où se distinguent à la fois les symboles musulman, juif, catholique et orthodoxe, baptisé "La maison des fils d'Abraham". Une initiative qui doit servir d'exemple pour les jours, les années, les siècles à venir.

