La procession s'est déroulée dans le calme et le recueillement, ce dimanche 2 octobre, avant l'entrée dans l'église de Saint Etienne du Rouvray. Monseigneur Lebrun a pris la tête du cortège portant dans ses mains la croix dorée de procession qui avait été déscéllée du mur par les deux djihadtes.

Après les différents gestes de purification de l'église, puis le temps des lectures et de l'évangile, le père Hamel prononce une homélie remplie de paix et même de joie."La conversion c'est risquer l'accueil de l'amour de Dieu... l'Amour proclamé à toutes les nations. Pour Dieu le père il n'y pas de limite, nous sommes tous ses enfants."

Il poursuit en rappelant le témoignage de soeur Hélène présente lors de l'attentat du 26 juillet 2016: "-As tu peur de mourir? dit Kermiche, l'un des assassins -non, pourquoi? -parce que je crois en Dieu et je sais que je serai heureuse." Et l'évêque de confirmer "C'est bien ce qui nous attend."

La prière se poursuit en confiant à Dieu tous les hommes et spécialement les stéphanais.

En dehors de l'église, plusieurs centaines de personnes, de l'agglomération rouennaise pour la plupart, sont réunies.

Lire aussi:

Les habitants de Saint Etienne du Rouvray veulent tourner la page