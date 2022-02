Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Etienne-du-Rouvray: L'archevêque de Rouen appelle à "comprendre ce que l'autre croit"

Il sera question de pardon, ce dimanche 2 octobre 2016 à Saint-Eienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). L'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, va célébrer une messe dans l'église, actant ainsi sa réouverture.

Pour l'archevêque, "le pardon est possible parce que Dieu le veut. Nous allons réapprendre à pardonner en accueillant le pardon de Dieu". Et Monseigneur Lebrun d'appeler à un "amour plus grand, plus fort dans l'amour de tous, quelle que soit sa confession religieuse."

"Comprendre ce que l'autre croit"

Après la tragédie, les Stephanais doivent réapprendre à vivre ensemble. Pour y parvenir , Mgr Lebrun invite tout le monde à "ne pas se décourager. " "J'invite les membres des communautés religieuses à s'écouter , à comprendre ce que l'autre croit. Il ne faut pas seulement écouter le vacarme que font les actes terroristes, qui font du bruit mais ne disent rien. Il faut réapprendre à vivre ensemble en se connaissant."

Homélie de l'archevêque de #Rouen :"les assassins ont arraché une croix en métal, ils en ont dressé une autre dans nos coeurs." #Normandie pic.twitter.com/BNam5SS9yL — Tendance Ouest (@tendanceouest) October 2, 2016

Purifier les symboles souillés par les terroristes

Pendant la cérémonie, l'archevêque va procéder au rite de réparation en aspergeant d'eau bénite les murs et le sol mais aussi les quatre symboles souillés par les assassins : la croix, le grand cierge de Pâques, l'autel et le chapelet de la Vierge Marie.

À LIRE AUSSI.