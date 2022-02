L'archevêque de Rouen a fait une grande annonce, ce dimanche 2 octobre 2016, aux fidèles rassemblés dans et devant l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) à l'occasion de la messe actant sa réouverture, deux mois après l'attentat qui a coûté la vie au père Jacques Hamel.

Une béatification avant 5 ans ?

Une annonce qui concerne justement le prêtre assassiné le 26 juillet 2016: La procédure de béatification du père Hamel pourra être lancée sans attendre le délai fixé de 5 ans après son décès! L'archevêque explique: "Le pape François, qui nous a reçus avec quelques membres de la famille du père Jacques Hamel le 14 septembre 2016, a décidé de me dispenser du délai de 5 ans avant d'entamer une procédure de béatification du père Jacques Hamel, a révélé l'archevêque. C'est une dispense exceptionnelle dont j'ai eu la nouvelle très récemment avec la réception d'un rescrit." Le rescrit est un document faisant foi et issu d'une discussion entre le cardinal préfet de la congrégation pour la cause des saints, et le pape. Le pape fait une réponse orale à ce dernier qui la consigne par écrit, donnant naissance au rescrit.

Seuls Jean-Paul II et mère Thérésa y ont eu droit

Cette dispense ne signifie pas forcément que le prêtre sera béatifié. Elle donne le droit de débuter plus rapidement la demande de béatification pour faire du père Jacques Hamel un bienheureux, et peut-être un saint. Seuls le pape Jean Paul II et mère Theresa ont à ce jour bénéficié de cette dispense.

Le chemin vers la béatification

Pour qu'une béatification ait lieu, il faut d'abord qu'une enquête diocésaine soit menée pour recueillir les témoignages sur la vie et la mort de la personne. Ce premier volet se termine par un mémoire que l'archevêque approuve et envoie à Rome.

Puis intervient l'examen de la cause par la congrégation romaine et sa soumission au pape qui donne la décision finale.

Le diocèse de Rouen évoque une durée de la procédure d'un ou deux ans.

