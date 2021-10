Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est en visite à Rouen (Seine-Maritime) ce lundi 24 octobre 2016. Il est accompagné de Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale.

Rencontre avec les syndicats de police

Après un passage en préfecture, les deux hommes se sont rendus au commissariat de police de la ville. Ils y rencontrent actuellement les représentants des syndicats de police.

Cette réunion sera l'occasion pour les policiers d'exprimer leur revendication. Après l'attaque de Viry-Châtillon (Essonne), les forces de l'ordre réclament notamment des peines plus sévères pour leurs agresseurs et de meilleures conditions de travail et d'équipement.

Pas de promotion après Saint-Etienne-du-Rouvray

Motif supplémentaire de colère pour les policiers rouennais: la promotion des agents qui sont intervenus lors de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) aurait été refusée.

