Tendance Sports : Le Stade Malherbe dans le rouge, un Rallycross record à Lessay et la 22e victoire de Beaussire !

Le SM Caen qui va de plus en plus mal, le 6e tour de Coupe de France, la vie des championnats régionaux en football, la Coupe du Monde de handball au Mont-St-Michel ou encore la découverte du Trike-Drift, le bilan de saison de Romain Martel (JWRC- Rallye) et la 22e victoire en carrière de Maxime Beaussire (Boxe), tout cela ajouté au grand succès des finales de Championnat de France de Rallycross et vous avez le copieux menu de votre émission Tendance Sports de ce dimanche 23 octobre 2016 !