Granville. Coupe de France de football: dernier tour en Normandie

Quatre rencontres sont au programme de ce 6e tour. Les quatre vainqueurs participeront au tirage du premier tour national. Un 7e tour auquel participeront les 20 équipes de Ligue 2.

Avranches ne doit pas trembler

C'est la rencontre, la plus déséquilibrée sur le papier, l'US Avranches (National) se déplace sur la pelouse des PTT Caen (DH), samedi 22 octobre à 18h30. S'ils sont sérieux, les hommes de Damien Ott ont de la marge.

Granville sait comment faire

L'autre affiche, celle opposant Deauville (DH) à Granville (CFA). Le club manchois dans une forme éblouissante en championnat connaît la recette pour aller plus loin dans la compétition mais devra prendre au sérieux, ce gros calibre de division d'honneur. Coup d'envoi 19h30.

Mondeville-Alençon, le plus équilibré

La rencontre la plus équilibrée, toujours sur le papier, verra s'opposer le 1er et le 2e de Division d'honneur. Mondeville reçoit Alençon. Pour l'une et l'autre des deux formations, c'est une formidable opportunité d'aller plus loin dans cette compétition. Match à 18h00

Equeurdreville, la surprise?

Enfin, qualifié sur tapis vert à cause d'une erreur de son précédent adversaire (Bretteville sur Odon), "le petit poucet régional", Equeurdreville reçoit le SU Dives (CFA2) à 18h00. Un match dans lequel le visiteur à tout simplement, tout à perdre.