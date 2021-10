Delaware (Etats-Unis) (AFP). Trump se réserve le droit de contester le verdict des urnes

"Je voudrais promettre et m'engager auprès de mes électeurs et de mes partisans, et de tous les Américains, que j'accepterai totalement les résultats de cette grande et historique élection présidentielle si je gagne", a-t-il déclaré lors d'un meeting à Delaware (Ohio). Puis, quelques minutes plus tard, il a ajouté: "J'accepterai un résultat clair de l'élection, mais je me réserve le droit de contester et de lancer une procédure de justice en cas de résultat douteux".