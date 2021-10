Eminem se lâche dans "Campaign Speech"

Eminem a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il travaillait actuellement sur un nouvel album, une excellente nouvelle pour tous les fans. Mais visiblement, le rappeur américain avait des choses à dire avant, il sort "Campaign Speech", un titre de 7'47 (!) quais à blanc. En effet, la musique de fond est très faible et parfois inexistante. Un titre qui contient quelques punchlines, notamment contre Donald Trump et ses partisans, mais qui ne restera pas dans les annales.