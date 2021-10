Caen. Normandie : pas de Tour de France dans la région en 2017

Point de routes normandes, ou de l'ouest Français d'ailleurs, dans le parcours du Tour de France 2017 tel qu'il a été dévoilé mardi 18 octobre 2016 au Palais des congrès à Paris. La 104e édition de la Grande Boucle partira de Düsseldorf (Allemagne), et passera par la Belgique et le Luxembourg.

Les cinq régions montagneuses de France seront représentées avec deux étapes se dérouleront dans les Vosges, une dans le Jura, quatre dans les Alpes, deux dans le Massif central, et deux dans les Pyrénées.

Cette absence du Tour en Normandie n'est certainement pas étrangère au fait que le département de la Manche a accueilli le Grand Départ depuis le Mont Saint-Michel, avec trois jours de course au programme en 2016.

