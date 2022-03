Rouen. La Matmut innove dans son service aux assurés avec TH2O

Les dégâts des eaux représentent 47 % des sinistres habitation gérés par le groupe Matmut: "Ils touchent particulièrement les anciennes habitations et immeubles qui n'avaient pas encore été conçus pour accueillir de l'électroménager. Explique François Farcy, Directeur Général Adjoint en charge des Indemnisations et Services. Aujourd'hui nous avons des machines à laver, des cumulus qui peuvent provoquer des dégâts qui ne seront pas forcément visibles tout de suite et peuvent être importants." Les travaux peuvent prendre du temps le taux d'humidité doit être inférieur à 20 % avant de pouvoir les entreprendre. "Le peintre doit régulièrement se rendre chez l'assuré pour faire des mesures jusqu'à ce qu'il puisse commencer à travailler."

Un appareil connecté

TH2O (prononcez Théo: T pour " Taux " et H2O pour la molécule d'eau), est un appareil connecté à votre smartphone qui permet de surveiller le taux d'humidité. Il vous est donné par le peintre lors de sa première visite après un dégât des eaux. "Il n'y a plus besoin de prendre de multiples rendez-vous avec l'artisan pour faire les mesures et savoir quand commencer les travaux"

Pour plus de confort

Tout le monde s'y retrouve. TH2O innove autant dans la technologie que dans la qualité de service: l'assuré est plus serein car il est constamment informé de l'évolution de sa situation et n'est plus contraint de multiplier les rendez-vous avec le peintre. L'artisan ne se déplace plus que deux fois: pour donner l'appareil et en expliquer le fonctionnement - très simple; pour faire les travaux.

"Grâce à l'application qui accompagne l'appareil, nous recevons les relevés et pouvons faire une expertise à distance et l'intervention du peintre est déclenchée automatiquement", ajoute François Di Zazzo, collaborateur de François Farcy, responsable du Département Interface avec Inter-Mutuelle Habitation, filiale du groupe Matmut.



En cadeau

Cerise sur le gâteau, à la fin du dédommagement, l'appareil est offert à l'assuré: "TH2O est aussi un hydromètre et un thermomètre, conclut François Farcy. Grâce à une autre application téléchargeable sur votre smartphone, l'appareil pourra servir de station météo."

À LIRE AUSSI