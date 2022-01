Rouen. L'aéroport de Rouen devrait redécoller à la fin de l'année

L'aéroport de Rouen va sortir de son sommeil. Ce jeudi 9 février 2017, la CCI Rouen Métropole, copropriétaire du site de Boos (Seine-Maritime) avec la Métropole Rouen Normandie a annoncé "vouloir reprendre le manche de l'aéroport de l'agglomération". Le président de la CCI, Vincent Laudat, est convaincu que la mobilité aérienne est un facteur incontournable pour l'attractivité du territoire. "Nous ne pouvons pas être une métropole européenne si les cadres des entreprises ne peuvent pas venir en avion", assure-t-il.

Créer une liaison vers Lyon dès 2017

La priorité est de relier via une liaison régulière Rouen au "hub" de l'aéroport de Lyon, qui permet ensuite de rejoindre 46 grandes métropoles européennes. Un projet que la CCI veut concrétiser le plus rapidement possible, certainement à la fin de l'année 2017 ou au plus tard au début de 2018. À l'heure actuelle, les négociations avancent avec une compagnie aérienne dont les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie préfèrent tairent le nom.

Si la CCI veut aller aussi vite, c'est parce que tout est déjà opérationnel pour reprendre l'activité aérienne sur le site de Boos. Pendant les années de sommeil de l'aéroport, "nous avons gardé les infrastructures en état et même fait quelques investissements, assure Vincent Laudat. Nous avons tous les éléments pour que cela fonctionne." Et pour que le tout s'articule parfaitement, une nouvelle directrice a été nommée.

Pas de concurrence

Interrogé sur une éventuelle concurrence avec les autres aéroports de la région, le président de la CCI assure que toutes les études menées ne montrent aucun risque de drainage des voyageurs des sites voisins. Quant au problème de la longueur de la piste, là encore la CCI tient à rassurer: "Notre objectif c'est d'accueillir des avions de 100 personnes. Avec la longueur actuelle de la piste, ça va! Nous l'avons bien vu avec tous les avions qui se sont posés il y a quelques semaines pour le mondial de handball." Ne reste plus qu'à confirmer tout ce potentiel.

