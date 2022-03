Paris (AFP). Des mouvements et médias cathos mobilisés face à la montée du FN

L'initiative est portée par la revue jésuite Projet, qui consacre en octobre un numéro spécial d'une centaine de pages à ce sujet, en partenariat avec dix mouvements chrétiens. Parmi eux, des institutions importantes et très actives sur le terrain, comme le Secours catholique (Caritas France), le CCFD-Terre solidaire, Pax Christi, les Scouts et Guides de France.

Pour l'occasion, le publication, titrée "Extrême droite: écouter, comprendre, agir", va multiplier "presque par 30" sa diffusion, en la portant à 80.000 exemplaires, dont 74.000 seront offerts aux abonnés de La Croix dans les prochains jours, a précisé jeudi lors d'une conférence de presse le rédacteur en chef de la revue Projet, Jean Merckaert. "Un outil pour réfléchir", a résumé le directeur du quotidien assomptionniste, Guillaume Goubert, dans un éditorial.

Le responsable de la revue en a fait le constat amer en 2015: "La digue que pouvait représenter le fait d'être chrétien vis-à-vis de l'extrême droite était en train de voler en éclats dans les urnes".

Lors des dernières élections régionales, les catholiques ont de fait davantage voté pour les listes FN que l'ensemble des Français (32% contre 27,7%), selon une étude Ifop. Si le ralliement à l'extrême droite restait moins marqué chez les pratiquants réguliers que dans l'ensemble de la population, il progressait de manière vertigineuse dans ce segment, de 4% à la présidentielle de 2012 à 24% aux régionales de 2015.

- 'Irrecevables et inadaptées' -

C'est dans ce contexte que l'invitation de la députée FN Marion Maréchal-Le Pen à une université d'été catholique par l'évêque de Toulon avait fait grand bruit en août 2015. Le porte-parole de l'épiscopat avait dû monter au créneau pour réaffirmer que "la ligne des évêques n'a pas changé" dans leur hostilité aux thèses du FN.

La petite-fille du fondateur du FN affirme elle être en phase avec l'enseignement de l'Eglise sur l'avortement et la fin de vie, et son discours "a pu parler à certains catholiques", relève Jean Merckaert.

Mais pour le CCFD, "les réponses apportées par l'extrême droite sont irrecevables et inadaptées", souligne sa directrice de la mobilisation citoyenne, Manuèle Derolez, qui les juge "contraires au message de l'Evangile, à l'appel du Christ à vivre une fraternité en actes".

"On constate une propagation du discours de peur et de rejet à travers les idées d'extrême droite", notamment à l'égard des migrants, déplore le directeur France-Europe de Caritas, Laurent Seux. "Un an après Aylan (l'enfant syrien retrouvé noyé sur une plage turque et dont la photo avait fait le tour du monde, NDLR), le mouvement s'est complètement retourné".

François Mandil, délégué national des Scouts et Guides de France, s'inquiète tout particulièrement de "la pénétration auprès de la jeunesse des idées du FN".

- Pas de 'Vade retro, satanas' -

Irrités par l'initiative, des responsables du Front national ont réagi avant même la parution de la revue.

Marion Maréchal-Le Pen a annulé sa participation à l'émission radio-télé "Face aux chrétiens", à laquelle participe La Croix. "Paternalisme anti-déontologique sûrement contreproductif: les électeurs se moquent éperdument de l'opinion de tenanciers de salles de rédac", a tweeté pour sa part Florian Philippot, vice-président du mouvement et proche de Marine Le Pen.

Les promoteurs de la démarche se défendent pourtant de vouloir entrer en "campagne" contre le FN. "Il s'agit de voir l'extrême droite comme un révélateur: qu'est-ce que cette progression nous dit sur l'état de notre société ?", fait valoir Jean Merckaert, qui ne veut pas crier "vade retro, satanas".

L'opération se déroule non "pas dans un esprit d'anathème" ou d'"excommunication" mais "d'écoute, de respect des personnes", abonde le directeur de La Croix. Qui se dit prêt à discuter avec les responsables du FN de ce numéro spécial... "quand ils en auront pris connaissance".