Paris (AFP). Marine Le Pen appelle à manifester en province et sera à Beaucaire

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a appelé samedi ses partisans à défiler dimanche en province, et marchera elle-même à Beaucaire (Gard), et non à Paris où la "marche républicaine" en hommage aux victimes de Charlie Hebdo a été selon elle "récupérée par (les) partis". "Le rejet de la barbarie appartient à tous les Français. Alors nous, élus de la nation, nous prendrons part au défilé là où l'esprit de tolérance est le plus fort, là où le sectarisme se fait moins violent. Nous irons au côté du peuple français, avec le peuple français, un et indivisible, ailleurs que dans le cortège parisien, récupéré hélas par des partis qui représentent ce que les Français détestent: l'esprit partisan, l'électoralisme et la polémique indécente", a déclaré Mme Le Pen dans une vidéo diffusée sur le site du FN. Accompagnée notamment du député Rassemblement bleu marine du Gard, Gilbert Collard, elle se rendra elle-même à un rassemblement à 15 heures à Beaucaire, une ville du Gard remportée aux municipales de mars par le frontiste Julien Sanchez, a-t-on appris auprès de Florian Philippot, qui sera lui-même à Metz.

