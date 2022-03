Thomas, 8 ans, s'est laissé pousser les cheveux pour les donner aux enfants soignés d'un cancer par chimiothérapie

... Et en seulement deux ans, il s'est laissé poussé une sacrée tignasse ! Une épreuve parfois pour le jeune garçon, qui n'a pour autant rien lâché. A chaque fois qu'il baissait les bras, il se rappelait pour qui il le faisait, et continuait à entretenir sa chevelure jusqu'à ce qu'il en ait assez pour fabriquer une perruque pour Kyssi.



Thomas au début de son projet :







Thomas un an plus tard :







Thomas deux ans plus tard avant sa coupe :







Grâce à lui et ses cheveux, trois perruques ont pu être fabriquées.





my nephew grew his hair out for two years to donate to kids with cancer ???? pic.twitter.com/YuamNNcMEI