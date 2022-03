Zurich (AFP). Foot: Infantino pour "une Coupe du monde à 48 équipes"

M. Infantino s'est dit "assez content et confiant pour le futur" de la Fifa, soulignant être "un travailleur". "Je ne vole pas, je ne profite pas et je ne triche pas et je ne veux permettre à personne dans cette organisation de le faire", a-t-il poursuivi. La Fifa a été ébranlée par des scandales de corruption à grande échelle depuis mai 2015.