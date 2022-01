Lausanne (AFP). Fifa: Blatter joue son dernier match devant le TAS

"J'accepterai le verdict puisque dans le football on apprend à gagner, mais aussi à perdre": Joseph Blatter, l'ancien président de la Fifa, plaide sa cause jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour contester sa suspension de toute activité liée au football pendant six ans.