Le jardinier tond la pelouse synthétique du stade, une boulette à 800 000 euros

Derrière l'arrivée de ce tout nouveau terrain de football pour les jeunes luxembourgeois, une anecdote très croustillante qui date du milieu des années 2000. À l'époque : le jardinier du club est passé dessus à la tondeuse à gazon.



Le pauvre homme n'avait pourtant fait que suivre les ordres des responsables du stade, qui lui avaient demandé de tondre le terrain numéro 1. Le jardinier pensait qu’il s’agissait de celui le plus proche des vestiaires, alors qu’on parlait de celui le plus proche de l’entrée. Coupé à ras, ce terrain synthétique avait alors subis de sérieux dégâts, avant même de n'avoir pu accueillir un seul match.



12 ans plus tard, le nouveau terrain est enfin commandé ! Un nouveau tapis, d'une valeur de 800 000 euros, prix d'une maladresse involontaire. Espérons pour le club, que cette fois les terrains seront très clairement nommés.



