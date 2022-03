Paris (AFP). Les Français passent plus de temps sur un smartphone que devant la télé

Cette étude, basée sur la collecte et l'analyse des données de plus de 14.000 applications en France, met par ailleurs en avant une évolution des usages, avec un repli des applications de jeu et de productivité, respectivement de 17% et 31% sur l'année en cours, mais une forte hausse des applications sportives (+217%), tirées par les événements mondiaux tels que l'Euro de football ou les jeux Olympiques de Rio.

D'une manière générale, Flurry Analytics souligne également la forte augmentation des "accros" au mobile, (personnes utilisant leur mobile plus de 60 fois par jour), de l'ordre de 59% entre 2014 et 2015.

Dans le monde, l'étude estime à 280 millions le nombre d'"accros" au mobile en 2015, contre 176 millions un an plus tôt.

L'étude souligne par ailleurs que près d'une application sur cinq utilisée en France (19%) a été produite localement, un secteur en forte progression.

Au niveau des constructeurs, les parts de marché ont fortement évolué en France entre 2015 et 2016, selon l'étude, avec un fort recul d'Apple, passé en un an de 51% à 42%, alors que Samsung a suivi une courbe opposée, passant de 30% à 37%.

Sony (5%), Wiko (3%), Huawei (2%) et HTC (1%) se partagent l'essentiel du reste du marché.

Réalisée au niveau mondial, l'étude de Flurry Analytics se base sur les données collectées auprès de 830.000 applications dans le monde, présentes sur plus de 2 milliards d'appareils mobiles.