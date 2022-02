Istanbul (AFP). La mode islamique a le vent en poupe en Turquie

Point de robes qui épousent les courbes du corps: ici les modèles vantent une mode islamique glamour à sa façon, avec robes larges et foulards sur les cheveux.

En Turquie, pays majoritairement musulman, cette industrie conciliant mode et valeurs religieuses connaît un succès croissant, dans une conjoncture favorisée par l'agenda islamo-conservateur du Parti de la Justice et du développement du président, Recep Tayyip Erdogan.

Plus largement, le marché de la mode islamique pourrait, selon le Conseil de la mode islamique et du design (IFDC) basé à Dubai, avoisiner les 500 milliards de dollars d'ici quelques années, soit plus de 445 milliards d'euros.

Dans l'atelier situé sur la rive asiatique d'Istanbul, les mannequins, maquillées et le port élégant, s'efforcent de mettre en valeur les vêtements qu'elles portent sans rien montrer de leur corps, hormis le visage et les mains. Au menu du jour: tuniques longues et robes de soirée brillantes assorties de hauts talons. Les coupes sont sobres mais les couleurs vives.

- Ventes de burkinis en hausse -

Les photos seront publiées dans le catalogue de Modanisa, un site turc de vente en ligne dédié à la mode islamique, lancé en 2011 et devenu en quelques années un des poids lourds du secteur.

Modanisa référence 30.000 produits de 300 marques - tenues quotidiennes, vêtements de sport, robes du soir, chaussures, accessoires... - et livre dans 75 pays.

"Autrefois, une jeune femme (voilée) de 25 ans portait les mêmes habits qu'une femme de 50 ans" parce qu'il n'y avait pas d'alternative, affirme à l'AFP le PDG de l'entreprise, Kerim Ture.

C'est pour changer la donne que Modanisa est né, dit-il.

Le site vend, entre autres, des maillots de bain entièrement couverts, ces burkinis au coeur d'une vive polémique en France, où certaines villes ont tenté de les interdire avant que des juges ne s'y opposent. Une section entière du site est consacrée à ces maillots, vendus entre 27 et 99 euros.

Pour M. Ture, en porter "est un choix et non un symbole". "Je ne comprends pas comment un pays dont la liberté est un des piliers peut s'opposer aux maillots de bains islamiques", ajoute-il, affirmant que les commandes de burkinis depuis la France ont augmenté de 15 à 20% depuis que la polémique a éclaté et que les projecteurs ont été braqués cet été sur ce vêtement.

- 'Istanbul va donner le ton' -

Istanbul, qui ambitionne de devenir une plaque-tournante pour ce commerce, a accueilli pour la première fois en mai une "Fashion week" dédiée à la mode islamique, organisée dans la gare historique de Haydarpasa.

Selon le styliste Osman Ozdemir, ce secteur est en pleine croissance depuis plusieurs années, dopé par l'arrivée sur le marché de marques mondiales. Dolce & Gabbana a notamment lancé cette année une collection de hijabs et abayyas destinée à une clientèle musulmane au Moyen-Orient.

"Je crois qu'Istanbul va donner le ton de la mode islamique", lance M. Ozdemir.

Fin août, le gouvernement turc a autorisé pour la première fois les policières en uniforme à porter le voile.

Pour Franka Soeria, consultante et styliste indonésienne qui a oeuvré pour organiser la Fashion Week d'Istanbul, la mode islamique n'a pas pour but d'inciter les femmes à se couvrir mais à s'affirmer dans leur propre style vestimentaire.

"Notre message consiste à dire que nous sommes pudiques et que nous aimons nous couvrir mais que nous aimons aussi la mode. C'est notre style, il faut l'accepter", dit Mme Soeria, qui porte un voile noir.

- 'Pas comme ma mère' -

Dans le quartier de Fatih, les boutiques de mode islamique s'enchaînent et de nombreux panneaux publicitaires vantent les vêtements couvrants.

"Je me suis couvert la tête il y a trois ans mais je ne voulais pas m'habiller comme ma mère", confie à l'AFP Seyma, 16 ans, rencontrée au marché. "Aujourd'hui, je trouve tous les vêtements que je veux".

Des touristes des pays arabes viennent grossir la clientèle à Istanbul. "Je trouve de tout, des robes pour tous les jours, des pantalons, des T-shirts et beaucoup d'autres choses. Je viens avec rien et j'achète tout ici", affirme Dalia, une jeune Saoudienne faisant ses emplettes.

Mais cette tendance vestimentaire a ses détracteurs, qui estiment que la mode, même pudique, est incompatible avec les préceptes de l'islam.

"L'islam prêche une identité musulmane vertueuse et une consommation dictée par le besoin. Mais la mode, c'est tout le contraire, elle crée un cercle vicieux qui incite à une consommation à outrance", affirme Hulya Sekerci, de l'association conservatrice Ozgur-Der. "Et les vêtements conçus selon cette mode sont incompatibles avec notre façon de nous couvrir. C'est pour cela que nous sommes contre la mode et les défilés".

Hakan Yaldiz, professeur de sciences politiques à l'université du Bosphore à Istanbul, est, lui, sceptique sur la créativité de la mode islamique. "C'est souvent de la pure imitation: les stylistes ne font que prendre une robe normale pour en couvrir le décolleté et la rendre conforme aux normes islamiques", dit-il. "Il faudra attendre au moins 20 ans pour savoir si un Versace de la mode islamique émergera".