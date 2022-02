Les groupes normands sont à l'honneur ce week-end à Mortagne au Perche. Zic² invite 5 artistes ou groupes des 5 départements normands plus un groupe corse.

Vous avez les rouennais Ben Herbert Larue (74), les corses Ensemble AlAmbrA, les eurois Les mégots (27) , le caennais Jahen Oarsman (14), les alençonnais In the Backyard (61) et les granvillais In the Backyard (50).

Vous pouvez déjà vous procurer vos places à l'office de tourisme de Mortagne au Perche au tarif de 12€ pour le vendredi (Ben herbert Larue+Ensemble AlAmbrA), 15€pour le samedi ( Les mégots+Jahen Oarsman+In the Backyard+In the Backyard). Le pass 2 jours est à 25€.

Programme et informations sur la page Facebook de Troc'music.

Ecoutez Hugues Lenoir, organisateur avec l'association Troc'music, nous présenter ces 2 soirées: