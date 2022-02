Pour dissuader les voleurs, il peint ses moutons en orange fluo

Pour dissuader les voleurs de s’emparer de ses moutons, Pip Simpson a trouvé une solution radicale. Il a décidé de peindre la laine de ses bêtes en orange fluo.



Jugeant ce problème dramatique, il a décidé de peindre son cheptel de 800 têtes en orange, couleure vive, repérable au premier coup d'oeil, afin de dissuader ceux qui voudraient lui dérober une nouvelle fois ses animaux.



La couleur orange disparaîtra naturellement au bout d’un an, et rassure tous ceux qui l'accuseraient de mauvais traitement, ces peintures ne sont pas nocives pour l'animal. Reste maintenant que celui qui voulait éloigner les voleurs, attire aujourd’hui les touristes... !



Il est désormais à la tête d'un cheptel de moutons citrouille !





Orange sheep for real? Yes, farmer sprays flock of sheep orange to discourage thieveshttps://t.co/UIa2tgU5cF pic.twitter.com/ZeHHXCQhnb