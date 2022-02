Caen. Football, Ligue 1 : Malherbe court après les buts

A Bordeaux, avant d'accueillir Toulouse, samedi 1er octobre 2016, le Stade Malherbe Caen (Calvados) s'est rassuré. "Même avec un nul, surtout à l'extérieur, c'est toujours bon de mettre fin à une série de défaites", concédait le portier caennais, Rémy Vercoutre, peu après le coup de sifflet final en terre girondine (0-0), samedi 24 octobre 2016, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Les hommes de Patrice Garande ont ainsi mis fin à une dynamique de trois revers, pour tenter de repartir de l'avant.

Peu de buts inscrits

Les Malherbistes auront la lourde de tâche de mettre à mal une équipe de Toulouse en pleine confiance, après son succès sur le Paris Saint-Germain (2-0). Un résultat qualifiable de spectaculaire au regard du 6-0 encaissé par les Malherbistes contre le PSG au stade Michel d'Ornano à la mi-septembre.

Car outre une sentinelle manquante devant la défense, de l'aveu du coach caennais, l'animation offensive des Bleu et Rouge est encore à travailler. Les Normands ont beau être sur le podium des formations enclin à centrer le plus au cours des matchs, les occasions de buts ne pleuvent pas pou autant. "Sur ce type d'action, on manque encore de présence dans la surface adverse car si on y trouve souvent Ivan Santini, il faut qu'on y voit également l'ailier qui est à l'opposé du centre au départ de l'action". Pour l'heure, les Caennais tournent à moins d'un but marqué (0,86) par match depuis le début de saison, quand Toulouse en a quasiment inscrit le double. L'heure du réveil offensif sera la bienvenue.