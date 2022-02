Caen. Caen-Toulouse : "On est sur la bonne voie'' pour Patrice Garande

Après un mois de septembre 2016 compliqué qui a vu son équipe ne prendre qu'un point sur douze possibles, le Stade Malherbe Caen (Calvados) accueille Toulouse ce samedi 1er octobre. "Notre objectif, c'est d'arrêter la bonne série du TFC", a présenté le coach caennais, Patrice Garande.

S'appuyer sur Angers et Bordeaux

"On a gagné des matchs sans être meilleur que l'adversaire. On est sur la bonne voix après Angers et Bordeaux. Il faut retrouver la connexion les uns envers les autres. Il faudra être performant sur les coups de pied arrêtés avec des joueurs athlétiques en face."

Après cette journée, en fonction des autres résultats, le SMC pourrait se retrouver relégable. Patrice Garande refuse d'y penser :

Caen-Toulouse, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, samedi 1er octobre dès 19h45.

