Saint-Étienne-du-Rouvray. St-Étienne-du-Rouvray: deux mois après l'attentat, une biographie consacrée au Père Hamel

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était tué par deux terroristes en pleine messe, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Saint-Étienne-du-Rouvray).

Première biographie du père Hamel

Deux mois après, lundi 26 septembre 2016, une biographie consacrée au prêtre, salué comme martyr par le pape François, est sortie dans les librairies. Intitulée "Martyr. Vie et mort du père Jacques Hamel", elle est l'oeuvre de Jan De Volder, historien belge titulaire de la chaire Cusanus "Religions, conflit et paix" à l'université de Louvain (Belgique) et expert du fait religieux contemporain.

Cet ouvrage résulte d'un travail de terrain: l'historien s'est rendu sur place, a enquêté sur les circonstances de la tragédie. Il a rencontré les victimes blessées, les paroissiens, les élus, le clergé, la population. Il a recueilli des confidences des proches de la victime sur sa vocation, son engagement.

Réouverture de l'église dimanche

La sortie du livre ce lundi 26 septembre 2016 n'est pas une coïncidence. Outre le fait qu'elle soit publiée exactement deux mois après le drame, elle précède d'une petite semaine la réouverture de l'église, prévue dimanche 2 octobre 2016. Une messe y sera célébrée à 15h30, précédée d'un rite de réparation pour rendre au culte l'église profanée.

L'auteur sera présent à l'église mais également samedi 1er octobre 2016 à la librairie L'Armitière, à 15h, pour une rencontre avec les lecteurs.

Pratique. "Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel", Jan de Volder, 128 pages, 9€. L'auteur sera à L'Armitière samedi 1er octobre à 15h pour une rencontre avec les lecteurs.