Dans la 4ème course à Vincennes, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 11, Classic Way

Le 15, Traders

Le 7, Chicago Blues

Le 10, Carat Williams

Le 12, Coeur Baroque

Le 5, Theodor Grif

Le 4, Temon Your

Et le 2, Tantalo



Le départ est donné à 15h15.



Hier, Apollinaire a trouvé le Tiercé, et le Quarté dans le désordre.