Dans la 4ème course à Vincennes, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 3, Cash Gamble

Le 15, Arlington Dream

Le 16, Barrio Josselyn

Le 10, Apollon de Kacy

L'as, Archangel

Le 7, Aéro King

Le 17, Ariane de Caponet

Et le 18, As Doré



Le départ est donné à 15h15.