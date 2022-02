Grave accident de la route dans l'Orne : une voiture s'embrase, quatre victimes

Un accident de la route entre trois voitures s'est produit vers 14h30 ce vendredi 16 septembre 2016 sur la RN 12 à hauteur de La Lacelle (Orne), à l'Ouest d'Alençon (Orne).

Une voiture prend feu, quatre blessés

Dans le choc, une voiture s'est embrasée. Et à l'arrivée, quatre victimes sont à déplorer. Un homme de 48 ans a été grièvement blessé, une femme de 26 ans et deux hommes de 47 et 31 ans ont été plus légèrement blessés. Tous ont été évacués vers le centre hospitalier d'Alencon.

D'importants moyens de secours déployés

25 sapeurs-pompiers de 5 centres de secours, Saint-Denis-sur-Sarthon, Carrouges et Alençon et des renforts des casernes de Pré-en-Pail et Javron-en-Mayenne, ont été mobilisés sur cet accident.

La circulation a été très perturbée pendant une heure et demie, le temps pour les secours d'intervenir et dégager les voies.

