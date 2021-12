Alençon. Accidents dans l'Orne : un ado et une jeune femme de 19 ans grièvement blessés

Deux accidents se sont produits à Alençon et à Argentan (Orne) : deux personnes on été grièvement blessées. Il s'agit d'un adolescent âgé de 15 ans et une jeune femme âgée de 19 ans.