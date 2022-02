Le pianiste Joey Alexander, 13 ans, sort son 2ème album

Joey Alexander est un prodige indonésien du jazz. A 6 ans, son père lui offre un clavier et il est déjà impressionnant. Ses parents décident donc de l'inscrire en école de musique à 8 ans, et il a fallu moins de 4 ans pour qu'il sorte un album (My favorite things) et soit déjà l'invité de nombreux shows et concerts.

Pour ses 13 ans, découvrez "Countdown", un album de 9 titres, dont 3 originaux. Coltrane ou Herbie Hancock font partie des reprises. Voici la liste:

1. City Lights

2. Sunday Waltz

3. Countdown

4. Smile

5. Maiden Voyage (feat. Chris Potter)

6. Criss Cross

7. Chelse Bridge

8. For Wee Folks

9. Soul Dreamer