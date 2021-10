Kandace Springs était une protégé de Prince, qui se lance en cette année 2016 avec un album. Elle a déjà plusieurs EP à son actif, et c'est cette fois 11 titres que vous pourrez découvrir avec "Soul Eyes".

Sa musique est soul, agrémentée de jazz et de pop. L'album est disponible à la vente depuis le 24 juin 2016. Voici un extrait "Thought it would be easier".