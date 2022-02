C'est enfin parti pour une longue saison. En effet, après quatre matchs européens en Champions Hockey League et quatre matchs amicaux face à Caen (x2), Epinal et l'Université de Quebec, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) remettent, dès ce mercredi 14 septembre 2016, leur titre de champion de France en jeu face à Gap, vainqueur de la Coupe de la Ligue la saison passée. Nouvelle formule pour le championna cet année : douze équipes s'affrontent en double aller-retour pour un total de 44 matchs de saison régulière.

Des Rouen - Gap toujours spéctaculaires

Ce match a un goût d'Europe puisque les Gapençais ont également disputé la CHL et aseront donc déjà dans le rythme pour ce premier match de championnat.

Les Rapaces n'auront sûrement pas oublié la demi-finale de play-offs la saison passée. Lors du match 6 sur l'Ile Lacroix, les Gapençais menaient au score 5-0 après 28 minutes de jeu et finalement les Rouennais se qualifiaient pour la finale dans un match historique en s'imposant finalement 7-6 après prolongation.

"Cela fait quasiment deux mois qu'on a commencé la préparation donc on a hâte de commencer le championnat, on pourra avoir un peu plus la possession du palet que contre Davos ou Djurgarden. Ils auront une envie de revanche, ça va être interessant, Rouen contre Gap, ça fait toujours des bons matchs", confiait Marc-André Thinel à l'issue du match contre Durgarden.

