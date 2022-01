Vos hits préférés de la semaine

Enormément de bouleversement dans le calssement cette semaine! Le nouveau titre vainqueur est Kungs avec "This Girl" grâce à une place de gagnée. Il remplace Coldplay "Hymn for the weekend" qui devient 12ème.

La meilleure progression de la semaine est sensationnelle! C'est Imany "Don't be so shy" qui gagne 34 places et devient du coup directement 2ème! La mauvaise opération est pour Major Lazer "Lean On" qui perd 20 places d'un coup!! (28ème place).

5) JUSTIN TIMBERLAKE Can't stop the feeling (+33)

4) LES 3 MOUSQUETAIRES (Olivier Dion) De mes propres ailes (+2)

3) MOME Aloha (+1)

2) IMANY Don't be so shy (remix) (+34)

1) KUNGS This Girl (+1)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.