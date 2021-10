Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Un américain retrouve sa première place en la personne de Matt Simons! Avec une progression de 3 places, il réussit à se réapproprier le podium. On retrouve ensuite le belge Lost Frequencies et l'ex-n°1 Kygo avec "Stole the show" à la 3ème place.

Cette semaine était aussi celle du Tendance Live à Granville. Parmi les artistes présents, c'est Léa Castel qui l'emporte en atteignant la 21ème place du classement avec "Abimée".

La meilleure progression de la semaine revient à une autre artiste présente samedi à Granville, c'est June The Girl avec "I say Love" (24ème) qui gagne 8 places d'un coup. Deux titres partagent la pire dégringolade : les français FRERO DELAVEGA avec "Autour de moi" (17èmes) et MAJOR LAZER avec "Lean On" (11ème) qui perdent chacun 6 places.

5) JASON DERULO Want to want me (-3)

4) JULIAN PERRETTA Miracle (+3)

3) KYGO Stole the show (-2 )

2) )LOST FREQUENCIES Reality (+1)

1) MATT SIMONS Catch and release (+3)