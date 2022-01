L'humiliation pour un Chinois après sa demande en mariage

Ca y est ! Après un an et demi de vie commune, l'homme a décidé de passer la seconde en demandant son amie en mariage. De là, il a imaginé tout un scénario : Il fera sa demande avec des pomelos, le fruit préféré de sa belle.



"Elle aime manger des pomelos, je me suis donc acheté un grand nombre de ces fruits pour faire ma proposition en mariage" aurait-il déclaré au journal chinois "la Chine Xinhua Nouvelles".



Dans l'optique que tout le monde sache qu'il aime son amie, il s'est dit qu'il fallait qu'il se trouve dans un endroit où il y avait du public, et le supermarché dans lequel il venait d'acheter ses fruits était certainement le meilleur endroit, vu qu'il est très régulièrement bondé et pris d'assaut par les nombreux acheteurs.







© People's Daily China



Il élabore alors son plan : Grand coeur de pomelos au centre du supermarché, bouquet de roses et de ballons, il emprunte aussi la sono du magasin. Micro en main, il n'a plus qu'à attendre la venue de la jeune fille qui fréquente la même université que lui.



Quand elle arrive, les personnes présentes à ce moment-là dans le centre commercial se sont rassemblés autour des deux jeunes gens, ... et ils ont pu profiter du spectacle !



© People's Daily China

Il lui a alors chanté tout son amour dans les hauts parleurs du centre commercial, avec un texte et une musique qu'il avait écrit lui même. "Je t'ai aimé depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, et maintenant je veux que tout le monde sache que je t'aime. Veux tu te marier ?"









© People's Daily China



Le public attendait avec impatience le baiser final... Il n'est pas venu !



(LIRE AUSSI : Les mariés touchent le jackpot, elle le quitte pour un homme 100 fois plus riche)







© People's Daily China





Mumu, la jeune femme, est stupéfaite. Au lieu de l'embrasser, elle a préféré prendre le micro à son tour, et a déclaré : "Je ne t'aime pas de la même façon, je t'ai toujours vu et considéré comme un bon ami... Mais je vais garder les pomelos."



Abattu, le jeune étudiant a quitté les lieux très rapidement, et Mumu a finalement redistribué tout les fruits en invitant au micro les gens à se servir.







© People's Daily China





En moins de deux minutes, le sol était dégagé de tous les fruits... Après tout, le malheur des uns, fait aussi le bonheur des autres...

En russie, lui aussi s'est fait refoulé : mais il a réclamé à madame le remboursement des rendez-vous galants !