Le clip "See you again" de Wiz Khalifa établit un nouveau record sur Youtube

Wiz Khalifa rentre encore dans l'histoire avec "See you again", chanson de 2015 de la bande-originale du film Fast and Furious 7. Elle est associée à la disparition tragique de l'acteur Paul Walker, qui est mort dans un accident de voiture au moment du tournage. Charlie Puth est au chant.

Wiz Khalifa a détenu le record de la chanson à atteindre le milliard de vues le plus rapidement avant de se faire détrôner par "Hello" de la chanteuse Adele. C'est le premier rappeur américain à avoir atteint le milliard de vues sur YouTube.

Il est depuis début septembre 2016 le 2ème artiste à avoir atteint les 2 milliards de vues sur une vidéo. Il rejoint ainsi Psy et son "Gangnam Style", qui continue à dominer Youtube.