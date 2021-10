Clips YouTube de la semaine : 200 millions de clics pour 'Gangnam Style'

La vidéo, dans laquelle on retrouve la désormais célèbre "danse équestre" de PSY prend le net d'assaut. Non content d'avoir récolté 200 millions de clics, le tube arrive en tête du classement iTunes américain.

En deuxième position, on retrouve Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe. One Direction apparaît deux fois au classement, avec What Makes You Beautiful (3e) et One Thing (6e), tout comme Justin Bieber, avec As Long As You Love Me et Boyfriend.

Les vidéos de la catégorie "musique" les plus regardées sur YouTube pour la semaine du 11 au 18 septembre :

1. PSY - "GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V"

2. Carly Rae Jepsen - "Call Me Maybe"

3. One Direction - "What Makes You Beautiful"

4. will.i.am - "This IS Love ft. Eva Simons"

5. Jennifer Lopez - "Goin' In ft. Flo Rida"

6. One Direction "One Thing"

7. Justin Bieber "As Long As You Love Me ft. Big Sean"

8. Justin Bieber "Boyfriend"

9. Owl City & Carly Rae Jepsen "Good Time"

10. Jennifer Lopez "Dance Again ft. Pitbull"