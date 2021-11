Psy et son Gangnam Style plus forts que Justin Bieber

Avec plus de 820 millions de vues comptabilisées ce lundi 26 novembre à 11h, le rappeur coréen et son Gangnam style dépassent largement les 805 millions de Justin Bieber et son clip de Baby feat Ludacris.

Plus impressionnant, la vidéo de Psy atteint ce score en seulement 4 mois, alors que celle de Justin Bieber est en ligne depuis 2 ans. A ce rythme, la barre du milliard de vues pourrait être rapidement franchie.

Pour ceux qui seraient passés à côté du clip de Psy et de sa chorégraphie équine, la vidéo est à retrouver ci-dessous. Tout comme celui de Justin Bieber pour comparer