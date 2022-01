Thierry Bandrac, directeur des services techniques de Levallois-Perret, a été placé en détention provisoire le 11 juillet 2016 après une mise en examen pour favoritisme, trafic d’influence, corruption et recel de détournements de fonds publics.

Sa demande de remise en liberté lui a été refusée mercredi 31 août 2016. C'est le Canard Enchaîné qui révèle cette nouvelle affaire qui vient ternir, la gestion de la municipalité de Levallois-Perret dirigé par Patrick Balkany.

Appels d'offres litigieux contre des travaux de restauration d'un moulin dans le Calvados

Cette affaire est née dans le Calvados, rapporte nos confrères de la Manche Libre, et plus précisément dans le Bessin. Ce cadre administratif de ville des Hauts de Seine, est soupçonné d’avoir usé de sa fonction pour des appels d'offres litigieux en faveur de sa commune entre 2009 et 2015. En contrepartie, il aurait bénéficié de travaux gracieusement réalisés, ou à moindre coût, dans son moulin de Rubercy, construction du XIVe siècle acquis en 2012 et qui a fait l'objet d'importans travaux de restauration.

Agissements dénoncés par des lettres anonymes

En 2013, le parquet de Nanterre avait reçu des lettres anonymes dénonçant les faits de Thierry Bandrac. Une enquête prélimaire a été ouverte et confiée à Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Les investigations policières ont confirmé les soupçons d'arrangements avec quatre ou cinq entreprises. L’instruction est toujours en cours.