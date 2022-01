Garges-lès-Gonesse (AFP). Ils découvrent l'école en même temps que la France

Jeudi matin, accompagnés d'un parent, six enfants de migrants au parcours atypique ont pris un premier contact au collège Paul-Eluard de Garges-lès-Gonesse, classé en Réseau d'éducation prioritaire renforcé.

Pour ces enfants, la rentrée dans cet établissement imposant de 630 élèves, au coeur de La Dame Blanche, l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville (97% de logements sociaux), se fait en ordre dispersé.

"Ici c'est une classe ouverte", leur explique Hélène Zamansky, leur professeur de français, responsable de l'Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, non scolarisés auparavant (UPE2A-NSA).

Face à elle, intimidés, Deborah, Mamedy et Mamoudou, venus d'Afrique, et Sakeena et Saheera, deux soeurs indiennes, tentent de saisir ses explications, parfois avec l'aide d'un traducteur, d'un parent ou d'une amie: emploi du temps, carnet de correspondance, cantine...

Crâne rasé de près et grands yeux bruns, Mamedi, 15 ans, est accompagné de son père. Il n'a quasiment connu que l'école coranique, lit seulement l'arabe littéral. S'il comprend un peu le français, le jeune Malien ne parle que la langue soninké. Pour lui, venu seul par la Libye, puis en bateau avec un passeur jusqu'en Italie avant de retrouver son père en France, la tâche reste immense. "Le plus important, c'est étudier", dit-il, traduit par son père. "Pour avancer dans la vie."

Cette année, 15 élèves sont inscrits en première année UPE2A-NSA dans ce collège, "soit une dizaine de nationalités représentées et une vingtaine de langues parlées. C'est très enrichissant, toutes ces cultures", témoigne Mme Zamansky.

- "Grande volonté d'adaptation" -

Les primo-arrivants auront, à compter du 12 septembre, des cours spécifiques de français, maths et histoire-géo notamment, avec une équipe pédagogique dédiée. D'ici là, ils seront répartis dans des classes "normales", avec horaires adaptés, pour s'acclimater en douceur. L'EPS ne pose généralement pas de problème, l'adaptation étant "plus progressive" pour les matières académiques, souligne la professeure. Généralement, au bout de deux ans, les élèves rejoignent le cursus normal.

D'anciens élèves UPE2A-NSA sont venus accueillir les nouveaux. "J'étais stressé quand je suis arrivé ici", se souvient Mamadou, 14 ans, venu du Sénégal. "On était comme eux, mais on est passé au niveau supérieur", s'enthousiasme John-Kelly, 16 ans, tout sourire, qui ne parlait que le créole d'Haïti à son arrivée en France en 2013.

Les deux garçons font découvrir l'établissement à Deborah, 12 ans, arrivée il y a six mois de Centrafrique pour "fuir la guerre", explique son père. L'adolescente semble déroutée, déçue même: elle pensait ne se retrouver qu'avec des élèves parlant parfaitement le français... Elle qui le parle bien mais a parfois du mal à le comprendre à l'écrit attend beaucoup de l'école. "Je veux devenir avocate. Pour défendre tous les gens qui ont des problèmes", dit-elle.

52.500 élèves allophones - ne parlant pas français - ont été scolarisés l'an dernier en France, pour la plupart pris en charge par le dispositif UPE2A. Et l'Île-de-France en accueille à elle seule près d'un tiers, selon l'Education nationale.

Le personnel éducatif est "formé" pour les recevoir, souligne le principal du collège, Florent Aucouturier. "Bienveillance et gentillesse sont les pré-requis", dit-il même si ces enfants font d'eux-mêmes preuve d'"une grande volonté d'adaptation et de beaucoup de résilience, tous ayant connu une forme d'exil".

A leur sortie du collège, beaucoup s'orientent vers des CAP, devenant plombiers, électriciens, mécaniciens. Mais la plupart ne font pas d'études supérieures, note Mme Zamansky, l'écart de savoir restant trop important.

Cela n'empêche pas Rakesh, un Sri-Lankais de 15 ans, en troisième cette année après être passé par l'UPE2A-NSA, de rêver: "Moi je veux devenir architecte" et "gagner beaucoup d'argent".