Paris (AFP). En France, de plus en plus de couples dans lesquels l'homme est plus jeune que la femme

Alors qu'ils représentaient 10% des couples formés dans les années 1960, la proportion des couples où la femme est plus âgée est passée à 16% dans les couples nés dans les années 2000, révèle l'étude issue du recensement de 2012 et d'une enquête famille et logement de 2011.

En conséquence, en 2012, dans 56% de l'ensemble des couples, l'homme est plus âgé que la femme, dans 30% les deux conjoints ont le même âge à un an près, et dans 14% l'homme est plus jeune.

Si le niveau d'études a peu d'incidence sur les unions où l'homme est le plus jeune, il n’en est pas de même pour la situation où l'homme est plus âgé, souligne l'étude.

Dans les unions récentes, plus les hommes sont diplômés, plus il est fréquent qu'ils aient une conjointe de leur âge et plus il est rare qu'elle soit plus jeune.

Ce facteur de différence se retrouve dans les catégories sociales: lorsque l'homme est cadre, il est plus âgé que sa conjointe cinq fois sur dix, contre six fois sur dix lorsqu'il est ouvrier.

Quand les deux membres du couple sont cadres, ils ont le même âge dans 40% des cas.

Enfin, l'homme est plus souvent l'aîné dans les couples comportant au moins un conjoint immigré. C'est le cas dans 71% des couples lorsque les deux conjoints sont immigrés.