Paris (AFP). Mercato: les rumeurs au PSG, le fantôme de Balotelli

"Le mercato est terminé" avait lancé le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi le 8 août en présentant Jesé (ex-Real Madrid) à la presse. Mais il est bien possible que les conseils juridiques du club de la capitale française s'activent dans les heures qui viennent.

Tout d'abord, Blaise Matuidi, convoité cet été par la Juventus Turin, pourrait prolonger au PSG. C'est en tout cas ce qu'a assuré Nasser Al-Khelaïfi au Parisien en fin de semaine dernière: "Je vous confirme qu'il ne partira pas et que nous allons prolonger son contrat".

La Juve, qui cherchait à remplacer Paul Pogba parti à Manchester United, a en tout cas renoncé officiellement à l'international français.

Pour remplacer un autre joueur parti à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, le PSG pensait faire avec ce qu'il avait sous la main - Edinson Cavani - et une doublure achetée cet été, Jesé.

Mais l'attaquant espagnol a été victime d'une appendicite, ce qui va repousser son intégration, et l'Uruguayen est toujours aussi imprécis devant le but. Et la Ligue des champions approche à grand pas, avec la réception d'Arsenal au Parc des Princes le 13 septembre.

- 'Lass' Diarra bientôt parti ? -

Alors, le PSG va-t-il craquer ? Le site internet du journal allemand Kicker évoque lundi une offre de 75 millions pour l'attaquant Julian Draxler, qui souhaite quitter Wolfsburg. Une telle somme en ferait le plus gros transfert en France (devant les 64 M EUR pour Cavani et les 63 pour Angel Di Maria).

Le nouvel entraîneur du PSG Unai Emery dit aimer la concurrence, il serait servi avec Draxler. Hatem Ben Arfa devrait lui intégrer cette nouvelle donnée, alors que son début de saison est poussif.

Parmi les concurrents déclarés au PSG, Lyon pourrait prolonger Rachid Ghezzal, comme l'avait suggéré le président Jean-Michel Aulas en marge du tirage au sort de la Ligue des champions vendredi dernier: "Il va rester, c'est sûr. Maintenant, il faut le prolonger pour qu'il soit bien sa tête".

Il faudra garder un oeil du côté de Monaco, capable de bien des mouvements quand le marché ferme. Toujours dans le sud de la France, Marseille attend surtout un nouveau repreneur. L'OM pourrait toutefois avoir le capitaine le plus éphémère du championnat, puisque Lassana Diarra, convoité notamment par Galatasaray, pourrait bien partir.

- Quid de Nasri ? -

Plus au nord, le meneur de jeu de Lille Sofiane Boufal a quitté le club pour rejoindre Southampton, entraîné par Claude Puel, posant tout fier lundi avec son maillot des "Saints", pour un transfert estimé à 18 M EUR par les médias britanniques.

La grande question de cette fin de mercato est: où va atterrir Mario Balotelli ? Jürgen Klopp ne veut plus à Liverpool de celui qui n'a plus été appelé depuis longtemps "Super Mario". Les agents de l'Italien - qui n'avait pas été retenu pour l'Euro-2016 - l'ont proposé un peu partout en Europe. En France, du côté de Nice notamment, ce qui a inspiré au président Jean-Pierre Rivère cette saillie: "On dit+ Nice a fait Ben Arfa (la saison dernière), Nice va faire Balotelli+: on n'est pas expert en joueurs en difficulté".

Selon la presse italienne, son nom est désormais soufflé du côté de... Palerme.

Klopp n'est pas le seul à ne plus vouloir voir certains visages dans son vestiaire: à Manchester City, Pep Guardiola a aussi fait ses choix. Joe Hart, portier de la sélection anglaise, doit trouver une porte de sortie puisque Claudio Bravo et Willy Caballero lui sont passés devant pour le poste de gardien. L'avenir d'Eliaquim Mangala s'écrit aussi en pointillés.

Et puis il y a l'interrogation Samir Nasri: il n'a pas été inscrit sur la liste de City en Ligue des champions et Besiktas s'intéresse à lui. Mais il a fait une entrée réussie ce week-end en Premier League...