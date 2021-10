Paris (AFP). Europa League: Nice garde espoir, Saint-Etienne peut y croire, Pogba et ManU s'éclatent

Le but de Plea dès la 13e minute a suffi aux Niçois pour décrocher leurs premiers points en C3 cette saison et garder l'espoir après les deux défaites initiales. Cette victoire en Autriche est le premier succès de Nice à l'extérieur en Coupe d'Europe depuis 57 ans...

Sans briller, l'équipe de Lucien Favre a eu le mérite de rester concentrée, à l'image de Dante, si précieux en défense centrale. Troisième de son groupe I avec trois points, le Gym peut aller disputer la qualification avec le club russe de Krasnodar (2e, 6 points), battu chez lui par Schalke 1-0.

Face aux Azerbaïdjanais de Qabala, Saint-Etienne a peiné pour obtenir son premier succès dans la compétition, après deux nuls arrachés in extremis. Les Verts se sont contentés d'un but contre son camp de Ricardinho (70e). Mais ils se retrouvent très bien placés dans le groupe C, coleaders avec Mayence et Anderlecht qui n'ont pas su se départager (1-1).

A Manchester United, les Frenchies aussi étaient à la fête pour corriger Fenerbahce et prendre la tête du groupe A avec les Néerlandais de Feyenoord (6 points) . Pogba au premier chef, auteur d'un doublé sur penalty (31e) puis d'une superbe frappe enroulée du droit (45e+1). Et Martial sur penalty lui aussi (34e), dans une rencontre arbitrée par un Français Benoît Bastien. Lingard a conclu la fête pour les hommes de Mourinho (48e).

- De l'air pour l'Inter -

A Milan, l'entraîneur de l'Inter Frank De Boer, a quant à lui gagné un peu d'air. Alors que son club est à la peine sur tous les fronts, il a enfin décroché ses premiers points en Europa League en battant le Southampton de Claude Puel 1-0 sur un but de Candreva (67e).

Les Milanais (3 points) sont toujours derniers, mais leur groupe K est très resserré, mené par le Sparta Prague (1er, 6 points), suivi de Southampton et l'Hapoel Beer Sheva (4 pts).

La Fiorentina entrevoit elle déjà la qualification. Grâce à sa victoire à Liberec 3-1 avec un doublé de Kalinic, la Fio est solidement attachée à la tête de son groupe J avec 7 points contre quatre pour ses principaux poursuivants.

La Roma finit elle très frustrée en concédant dans les dernières minutes un match nul à domicile 3-3 contre l'Austria Vienne, malgré le doublé d'El Shaarawy. Elle reste malgré tout en tête de son groupe avec son adversaire du soir (5 points).

Bilbao, dernier avec trois points, est en danger après sa défaite face à Genk 2-0.