Seine-Maritime : la crise de jalousie dégénère en rixe, deux blessés au couteau de boucher

La police est requise à Elbeuf (Seine-Maritime) jeudi 25 août 2016 à 1h30 pour une rixe. Sur le trajet, les forces de l'ordre aperçoivent un homme blessé, assi sous un abribus, rue des Martyrs. Il est accompagné de deux personnes, sa fille et le petit ami de cette dernière. L'homme de 47 ans présente une entaille à la cuisse. Il est ivre.

Il dit s'être battu avec un autre homme un peu plus tôt, ce dernier étant parti un peu plus loin. Il est retrouvé passage Jean Gaument. Lui aussi est blessé : entaille à la cuisse et choc au visage. Agé de 23 ans, il semble KO.

La soirée dégénère

A ce moment là, une jeune femme de 22 ans se présente aux policiers. C'est l'amie du jeune homme de 23 ans blessé. Les policiers se rendent compte qu'elle a caché une arme, une feuille de boucher, sous une voiture stationnée et leur explique sa version des faits. Elle était en soirée dans un bar rue du Neubourg, quand l'homme de 47 ans, qu'elle connaît, fait une crise de jalousie et la dérange.

La jeune femme finit par appeler son petit ami, qui vient armé d'une feuille de boucher. Une rixe s'ensuit. Le jeune homme blesse son adversaire à la cuisse avec son couteau mais finit par tomber sous les coups de l'homme de 47 ans et du petit ami de sa fille. Il récupère la feuille de boucher, blesse lui aussi son vis-à-vis à la cuisse et lui inflige des coups de pied au visage à tel point qu'il perdra connaissance.

Deux hommes à l'hôpital, le troisième en garde à vue

Les plaies des deux hommes ne sont pas très profondes mais nécessitent tout de même la pose de points de suture. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) avant d'être entendus. Le petit ami de la fille de l'homme de 47 ans est lui interpellé et placé en garde à vue.

