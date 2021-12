Paris (AFP). Tourisme en région parisienne: une "baisse sans précédent"

Cette situation "entraîne des conséquences économiques inquiétantes" pour les professionnels du tourisme de la région, qui ont subi depuis janvier une perte de 749,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, note le CRT, dans une étude qui sera présentée mardi à la presse.

Avec 14,9 millions d'arrivées hôtelières sur le premier semestre, la fréquentation touristique de Paris et de l'Ile-de-France est en recul de 6,4% par rapport à un an plus tôt, du fait de la baisse conjointe des clientèles internationales (-9,9%) et françaises (-3,5%). Le nombre de nuitées recule, lui, de 8,5%.

Au total, de janvier à fin juin, les hôteliers franciliens ont accueilli un million de touristes en moins par rapport à la période comparable de 2015.

"L'activité touristique subit un contrecoup sévère dans un contexte peu favorable marqué par les attentats (Paris, Bruxelles, Nice...), les mouvements sociaux ainsi que les inondations. La tenue de l'Euro 2016 n'aura pas permis d'endiguer ce phénomène", souligne le CRT.

Le coeur de la région, Paris, a été davantage touché que la grande couronne, avec des nuitées en recul de 11,4%, contre -4,4% dans les autres départements franciliens.

La fréquentation des clientèles japonaises (-46,2%), italiennes (-27,7%) et russes (-35%) s'est effondrée, tandis que les Américains et les Chinois, initialement peu affectés, clôturent le semestre sur des reculs de 5,7% et 19,6%, entrant dans un "cycle inquiétant de baisse".

Dans ce contexte, la fréquentation des principaux monuments franciliens chute fortement (-43,9% au Grand Palais, -34,8% à l'Arc de Triomphe, -16,3% au château de Versailles).

Seul point positif: le tourisme d'affaires progresse, lui, de 14,4 points.

"Il est temps de prendre conscience de la catastrophe industrielle que le secteur du tourisme est en train de vivre. L'heure n'est plus aux campagnes de communication, mais bel et bien à la mise en place d'un plan Orsec", déclare Frédéric Valletoux, président du CRT, réclamant à Jean-Marc Ayrault "la tenue immédiate" d'une réunion avec les professionnels du tourisme franciliens.

Au cours de l'été, les tendances sont restées "les mêmes avec une fréquentation touristique en baisse", indique le CRT, sans fournir de chiffres.

Les professionnels se veulent néanmoins optimistes, selon le comité : à moyen terme, 64% tablent sur une amélioration. Pour septembre, 38% jugent "bon" voire "très bon" l'état des réservations, 43% l'estiment "moyen" et 19% "mauvais" ou "très mauvais".