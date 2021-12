Rabat (AFP). Islam: le roi du Maroc appelle au "front commun contre le fanatisme"

"Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes les formes", a plaidé Mohamed VI.

Le souverain alaouite et "commandeur des croyants", qui s'exprimait dans un discours à la Nation, a "invité" les cinq millions de Marocains vivant en Europe et dans le reste du monde "à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires face à ce phénomène qui leur est étranger".

Il a "exhorté" ses concitoyens "à préserver la bonne réputation qui fait leur notoriété, à s'armer de patience face à cette conjoncture difficile, à s'unir et à être toujours en première ligne parmi les défenseurs de la paix, de la concorde et du vivre-ensemble dans leurs pays de résidence respectifs".

"(...) Nous condamnons vigoureusement le meurtre d'innocents", et le meurtre d'un prêtre "dans l’enceinte d’une église est une folie impardonnable", a souligné le roi, en référence à l'assassinat d'un prêtre le 26 juillet dans le nord-ouest de la France, égorgé par deux jihadistes alors qu'il célébrait la messe matinale.

L'Europe, et en particulier la France, est la cible depuis 2015 d'une vague d'attentats jihadistes meurtriers. Des citoyens européens d'origine marocaine ou bi-nationaux sont impliqués dans plusieurs de ces attaques perpétrées sur le sol français ainsi qu'en Belgique.

Chantre d'un islam tolérant et modéré, le Maroc se positionne dans le monde musulman -en particulier en Afrique- comme le maillon fort de la lutte contre le jihadisme.

Le souverain est la figure tutélaire de tous les musulmans du pays, et appelle régulièrement ses concitoyens à pratiquer un islam "de paix". Mais c'est la première fois qu'il s'adresse ainsi directement sur ce sujet brûlant aux Marocains de la diaspora.

"Ceux qui incitent au meurtre et à l'agression, qui excommunient indûment les gens et qui font du Coran et de la sunna (communauté des croyants) une lecture conforme à leurs intérêts, ne font que colporter le mensonge au nom de Dieu et du Prophète", selon Mohamed VI: "c'est cela la vraie mécréance (...)", a-t-il souligné, citant à l'appui de son propos sourates et hadiths.

"Les terroristes qui agissent au nom de l'islam (...) sont des individus égarés condamnés à l'enfer pour toujours", a-t-il renchéri.

"Ils instrumentalisent certains jeunes musulmans, plus particulièrement en Europe, et exploitent leur méconnaissance de la langue arabe et de l'islam véridique pour relayer leurs messages erronés et leurs promesses dévoyées", a-t-il encore accusé, revenant à plusieurs reprises sur la notion de "jihad" (guerre sainte), "envisageable que par nécessité d’autodéfense, et non pour commettre un meurtre ou une agression (...)".

Mohamed VI a également pointé la responsabilité de "nombre de groupes et d'instances islamiques" prétendant incarner "le vrai islam", mais qui au contraire favorisent par leur attitude "la dissémination de l'idéologie extrémiste".

"Nous sommes tous visés" par ce "terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l’Europe et de nombreuses régions du monde", a encore mis en garde le souverain, dont le pays est épargné depuis cinq ans par les attentats.