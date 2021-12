Rio de Janeiro (AFP). JO-2016/Foot: l'or du Brésil et de Neymar est arrivé

Et à la fin de la loterie des tirs au but, c'est... le Brésil qui gagne: Neymar a transformé le tir au but vainqueur et offert au pays du sport-roi son premier sacre olympique, en finale des JO-2016 samedi contre l'Allemagne (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.).