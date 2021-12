Washington (AFP). Earl s'essouffle, retombe dans la catégorie tempête tropicale

D'après le point sur la situation à 12H00 GMT, Earl -- qui avait été classé ouragan de catégorie 1 mercredi après-midi sur une échelle de 5 -- "s'affaiblit en tempête tropicale tandis qu'il entre davantage à l'intérieur des terres", explique le NHC.

Earl se déplace désormais à 24 km/h et il devrait encore ralentir dans la journée, et ses vents soufflaient à 105 km/h (contre 120 km/h mercredi après-midi). Il devrait arroser les régions qu'il va survoler de 20 à 30 cm de pluies cumulées.

"Ces pluies pourraient entraîner des crues soudaines et des coulées de boues mortelles", a mis en garde le NHC, basé à Miami (Floride, sud-est des Etats-Unis).

D'après les prévisions, il devrait traverser le nord du Guatemala et le sud-est du Mexique jeudi, et s'approcher de la baie de l'Etat mexicain du Campeche vendredi soir.

Au Belize, les aéroports et ports ont été fermés mercredi, les opérations gouvernementales non urgentes suspendues, et des abris ont été ouverts pour accueillir d'éventuels évacués.

Le Guatemala voisin, qui devrait être moins touché, a par avance proposé de l'aide humanitaire si Belize en avait besoin.

Côté océan Pacifique, la tempête tropicale Ivette pourrait se hisser dans la catégorie ouragan vendredi dans la soirée ou dans la nuit, a indiqué le NHC, dans son dernier avis à 9H00 GMT.

Elle se déplace vers l'ouest à 24 km/h, avec des vents de 75 km/h en rafales. Aucune alerte n'est active à ce stade, Ivette se trouve à 1.800 km de la pointe sud de la Basse Californie.