Washington (AFP). La tempête Earl devient un ouragan, menace l'Amérique centrale

Earl a été classée en ouragan de catégorie 1, sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, ont indiqué les météorologues américains.

Des vents soutenus de 120 km/h et des fortes précipitations devaient atteindre l'Amérique centrale à 06H00 GMT jeudi.

L'ouragan se trouvait à environ 240 kilomètres à l'est du Belize, a déclaré à des journalistes mercredi en fin de soirée David de Leon, porte-parole du bureau en charge de la gestion nationale des situations d"urgence.

Le Mexique, le Belize, le Guatemala et l'Honduras sont passés en état d'alerte maximale afin de faire face à cet ouragan.

Le Belize semble être le pays le plus menacé.

Mercredi, les aéroports et ports du pays ont été fermés et les opérations gouvernementales non urgentes suspendues.

En Honduras, la zone située dans la mer des Caraïbes, près de l'île très touristique de Guanaja, a été placée en alerte rouge.

Au Guatemala, les autorités ont décrété une alerte orange dans les départements du nord de Peten et Izabal.

Mexico a pour sa part averti que les Etats du sud du pays (Campeche, Quintana Roo, Tabasco et Yucatán) pouvaient être touchés par de fortes précipitations et du vent, selon un communiqué de la Commission nationale de l'eau.

La saison des ouragans en 2016 dans l'Atlantique-Nord devrait être proche de la normale mais pourrait toutefois être plus active que ces trois dernières années, selon les prévisions de l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA).

Elle avançait fin mai qu'il y avait 70% de probabilités que dix à seize tempêtes tropicales avec des vents d'au-moins 39 km/h se produisent cette saison, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre.

Quatre à huit de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans (vents d'au moins 119 km/h) dont entre un et quatre pourraient atteindre les catégorie 3, 4 ou 5, avec des vents d'au moins 178 km/h.