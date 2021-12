Saint-Etienne-du-Rouvray : la chaîne Telegram d'un assassin toujours active

Mardi 2 août 2016, le soir même des obsèques du père Jacques Hamel, lâchement assassiné par deux terroristes se réclamant de Daesh, la chaîne privée Telegram de l'un des deux djihadistes à curieusement émis des messages.

Des photos et un message audio

Selon L'Express, peu avant 22h00, mardi 2 août 2016, la chaîne criptée Télégram d'Adel Kermiche s'est activée le temps de publier 3 photos et un message audio. Problème : Adel Kermiche est l'un des deux terroristes abattus par la BRI de Rouen devant l'une des portes de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le mardi 26 juillet 2016.

Une tierce personne à donc pris le contrôle de ce canal et publié une photo de Khaled Kelkal, terroriste islamiste algérien et membre du GIA impliqué dans les attentats de 1995 à Paris, une capture d'écran de la vidéo de revendication d'Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean et un portrait de Larossi Aballa, le terroriste qui a tué deux policiers à Magnanville en juin dernier.

Toujours d'après L'Express qui a pu voir ces documents, le images sont suivis de la mention "Qu'Allah bénisse les lions solitaires".

Félicitations chaleureuses

Encore plus préocuppant, un message audio a également été posté sur la chaîne. Un homme s'exprime en français "sans accent" et félicite chaleureusement ses "frères" pour les "opérations" menées en France.

L'ensemble des messages ont été supprimés 10 minutes après leur publication.

La question des complicités

Comme pour les autres réseaux sociaux, seul le "propriétaire" d'un compte Telegram peut publier sur sa chaîne. A moins que celui est transmis les paramètres de son compte personnel à une tierce personne.

Telegram au coeur de l'enquête

Le réseau cripté Telegram est apparu très vite au coeur de l'enquête sur l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, qui vivaient à 700 kilomètres de distance, ont fait connaissance seulement quelques jours avant leur passage à l'acte via la messagerie cryptée Telegram.

Qui les a mis en contact sur Telegram ? Ont-ils reçu des ordres via cette application, l'un des moyens de communication préférés des jihadistes du groupe Etat islamique qui a revendiqué l'attentat ?

Les enquêteurs continuent à analyser les messages envoyés par les tueurs. "Décrypter le protocole de chiffrement prend du temps et ce travail est d'autant plus complexe que Kermiche et Petitjean étaient en lien avec de nombreuses personnes sur ce réseau social", explique une source proche du dossier.